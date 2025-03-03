Пленный боевик ВСУ: дорожных рабочих в Сумской области использовали как живой щит

Взятый в плен украинский боевик Сергей Кузнецов заявил, что террористы ВСУ в ходе операции в российской Курской области использовали дорожных рабочих в соседней Сумской области Украины в качестве живого щита.
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