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Потапова шагает step by step. После двух полуфиналов Анастасия добралась до финала

Потапова шагает step by step. После двух полуфиналов Анастасия добралась до финала

Нынешний сезон лучший в карье­ре 21-летней Анастасии Потаповой. В апреле в Стамбуле она завоевала свой первый титул, а после вынужденного пропуска всеми российскими и белорусскими теннисистами Уимблдона уверенно провела летнюю грунтовую серию.

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