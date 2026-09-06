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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джику об удалении Тюкавина: «Не знаю, чего он хотел или не хотел. Я почувствовал столкновение локтя с шеей»

Защитник « Спартака »  Александр Джику прокомментировал эпизод с удалением нападающего « Динамо » Константина Тюкавина в матче 7-го тура РПЛ (1:2).

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