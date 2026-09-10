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Катерина Ковальчук готовится стать мамой: 33-летняя актриса, по данным канала, уже в роддоме

Катерина Ковальчук готовится стать мамой: 33-летняя актриса, по данным канала, уже в роддоме

33-летняя актриса Катерина Ковальчук, супруга 45-летнего комика Гарика Харламова, по сообщениям, беременна и в ближайшее время станет мамой.

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