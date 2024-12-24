Глава GSC Game World отреагировал на слухи о скором выходе S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PS5

Гендиректор GSC Game World и глава разработки S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Евгений Григорович в интервью Tech4Gamers прокомментировал слухи о выходе постапокалиптического шутера за пределами текущих целевых платформ.
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