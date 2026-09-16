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ЕС намерен оказать Украине поддержку во время зимы и усилить оборону – фон дер Ляйен

ЕС намерен оказать Украине поддержку во время зимы и усилить оборону – фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга заявила о намерении оказать Украине масштабную помощь в предстоящую зиму и усилить ее противовоздушную оборону.

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