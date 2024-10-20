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Сальдо: Зеленский просчитался, когда попытался втянуть Запад в конфликт с РФ

Сальдо: Зеленский просчитался, когда попытался втянуть Запад в конфликт с РФ

Украинский президент Владимир Зеленский просчитался, когда попытался с помощью своего "плана победы" втянуть Запад в прямое противостояние с РФ, заявил в беседе с РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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