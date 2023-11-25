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В России отмечают День Георгиевского креста

В России отмечают День Георгиевского креста

Ежегодно 26 ноября в России отмечается День Георгиевского креста. В этот день в 1769 году императрицей Екатериной II была учреждена высшая военная награда Российской империи за боевые заслуги — орден Святого Георгия.

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