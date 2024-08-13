LiveNews24.Ru
ГлавнаяЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

LiveNews24.Ru

127 подписчиков

Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Морковные лепешки

ИНГРЕДИЕНТЫ ПОРЦИИ 1 Морковь 120 г Сыр пармезан 110 г Сыр моцарелла для пиццы 25 г Куриное яйцо 1 штука Смесь перцев 0,3 чайных ложек Молотый перец чили 0,3 чайных ложек Паприка 0,3 чайных ложек Соль 0,3 чайных ложек ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 1.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх