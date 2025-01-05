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Туристический бренд Орловщины вступает в юбилейный год под эгидой бирюзы

Туристический бренд Орловщины вступает в юбилейный год под эгидой бирюзы

Думаем, что уже ни для кого не секрет, что наступивший 2025 — год Зелёной Деревянной Змеи. Традиционно Pantone представил главный цвет, на который ориентируется фэшн индустрия, дизайнеры, кондитеры и просто модницы.

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