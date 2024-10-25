В Петербурге продолжаются работы по обновлению системы платных парковок

В Санкт-Петербурге продлили технические работы по обновлению системы платных парковок. На сервисах Единого городского парковочного пространства продолжаются технические работы, из-за чего временно невозможна оплата парковочных сессий.
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