Длительный стресс лидера киевского режима сказался на его адекватности.Врач-психиатр Центра нейрохирургии имени Бурденко Олег Зайцев рассказал, о чем может свидетельствовать активное использование нецензурных выражений главой киевского режима Владимиром Зеленским в публичных высказываниях.
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