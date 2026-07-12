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Гришин о Головине: «Если равный контракт предложат «Зенит» и Саудовская Аравия, то надо возвращаться в Россию»

Главный тренер «Банки», экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном уходе полузащитника сборной России Александра Головина из «Монако».

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