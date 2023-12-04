Автобус с 15 пассажирами ветром сдуло в кювет в Красноярском крае

ГУ МВД России по Красноярскому краю Автобус, в котором находились 15 пассажиров, съехал в кювет из-за сильного бокового ветра на одной из загородных трасс на юге Красноярского края, сообщила в понедельник, 4 декабря, пресс-служба регионального главка МВД.