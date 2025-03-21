Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Toyo Keizai, Япония. Путин снова обыграл Трампа: секрет его гениальной дипломатии раскрыт

Toyo Keizai, Япония. Путин снова обыграл Трампа: секрет его гениальной дипломатии раскрыт

Путин — искусный стратег, следующий "трем правилам" в дипломатии с Трампом, пишет Toyo Keizai. Лидеры сильно различаются в подходах к переговорам: президент США явно недооценил своего российского коллегу, ведь этот конфликт завершится исключительно на условиях России.

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