Toyo Keizai, Япония. Путин снова обыграл Трампа: секрет его гениальной дипломатии раскрыт

Путин — искусный стратег, следующий "трем правилам" в дипломатии с Трампом, пишет Toyo Keizai. Лидеры сильно различаются в подходах к переговорам: президент США явно недооценил своего российского коллегу, ведь этот конфликт завершится исключительно на условиях России.