Иран объявил Ормузский пролив «непреодолимой красной линией»

ДУБАЙ (ИА Реалист). Иран предупредил, что Ормузский пролив является его «непреодолимой красной линией», и пригрозил уничтожить всю инфраструктуру в регионе, если США продолжат наносить удары по иранским объектам.
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