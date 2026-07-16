ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

303 подписчика

Иран объявил Ормузский пролив «непреодолимой красной линией»

Иран объявил Ормузский пролив «непреодолимой красной линией»

ДУБАЙ (ИА Реалист). Иран предупредил, что Ормузский пролив является его «непреодолимой красной линией», и пригрозил уничтожить всю инфраструктуру в регионе, если США продолжат наносить удары по иранским объектам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии