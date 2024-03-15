Задержаны террористы, планировавшие отправку в зону СВО отравленной гумпомощи

Опасный товар должны были отправить в зону спецоперации с целью убийства русских военных.Сотрудники ФСБ предотвратили деятельность преступной группировки "Русского добровольческого корпуса"*, планировавшей отправить в зону боевых действий на Украине опасный груз.
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