ХГПУ: украинские школьники проходили военную подготовку по стандартам НАТО

В украинских школах старшеклассники проходили военную подготовку по стандартам НАТО. Об этом РИА Новости сказал представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрий Шашков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии