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Политика как она есть

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ХГПУ: украинские школьники проходили военную подготовку по стандартам НАТО

ХГПУ: украинские школьники проходили военную подготовку по стандартам НАТО

В украинских школах старшеклассники проходили военную подготовку по стандартам НАТО. Об этом РИА Новости сказал представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрий Шашков.

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