Примерно об этом написал перед самым Новым годом один из самых известных писателей-фронтовиков, лауреат премии «Слово» за 2024 год Дмитрий Филиппов: Видит Бог, не хотел я высказываться на эту тему, но поднявшийся вой турбопатриотов по поводу возможных мирных переговоров не оставляет шанса.
Война и МИР....
Комментарии
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Юрий Золотарев
"Мир" с бандероЖОПским швальём - это НОНСЕНС!!
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2 час.
Семен Демин
Читаю уже вторую статью о том, что перемирие это хорошо, что возможны уступки со стороны России. Это подготовка населения РФ к тому, что цели СВО не будут достигнуты. Это конечно не капитуляция, но проигрыш.
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1 час.
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