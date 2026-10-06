Колет, рубит, режет. Секрет российского «чудо-оружия», рушащего мосты

Виктор Сокирко 5 октября 2026 г., 17:55 Противник в шоке от «новинки», которую ВС РФ опробовали в Киеве.
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