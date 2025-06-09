Взятки, махинации с торгами и «дорожный картель». Что известно о задержанном мэре Красноярска и кто хотел его отставки?

Утром в понедельник, 9 июня, стало известно о задержании мэра Красноярска Владислава Логинова. По предварительным данным, градоначальника подозревают в получении взятки в особо крупном размере, однако официальных комментариев о его задержании пока нет.
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