Выстрел Сталина: стало известно, каким оружием владел вождь народов

Сталин — великий вождь, выигравший войну, жесткий руководитель, кровавый тиран… На фоне столь распространенных формулировок по поводу самого, пожалуй, «милитаризованного» руководителя Советского Союза совсем ушла в тень информация о личных отношениях Иосифа Виссарионовича с оружием .