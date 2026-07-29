Студенты НГУ разработали интеллектуальный конструктор юридических документов с применением ИИ

Студенты Новосибирского государственного университета стали победителями конкурса «Студенческий стартап» с проектом «Конструктор документов» — инновационной платформой для подготовки юридических документов с применением технологий искусственного интеллекта.
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