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Студенты НГУ разработали интеллектуальный конструктор юридических документов с применением ИИ

Студенты НГУ разработали интеллектуальный конструктор юридических документов с применением ИИ

Студенты Новосибирского государственного университета стали победителями конкурса «Студенческий стартап» с проектом «Конструктор документов» — инновационной платформой для подготовки юридических документов с применением технологий искусственного интеллекта.

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