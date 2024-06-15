СВО: как ветераны становятся управленческой элитой России Юлия ЧелкановаПрезидент России Владимир Путин провел встречу с участниками программы «Время героев», направленной на подготовку управленческих кадров.
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