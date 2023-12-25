СК предъявил экс-владельцу рынка на Спортивной обвинения в бандитизме, убийствах и не только

Во Владивостоке лидеру ОПГ «Трифоновские» Александру Ясину предъявлено обвинение в бандитизме, убийствах, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также в уклонении от уплаты налогов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.
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