СК предъявил экс-владельцу рынка на Спортивной обвинения в бандитизме, убийствах и не только

Во Владивостоке лидеру ОПГ «Трифоновские» Александру Ясину предъявлено обвинение в бандитизме, убийствах, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также в уклонении от уплаты налогов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.