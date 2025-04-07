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Украинские силы потеряли технику НАТО на $2,7 млрд в Курской области

Украинские силы потеряли технику НАТО на $2,7 млрд в Курской области

В Курской области украинские войска понесли существенные потери, утратив около 1,5 тысячи единиц натовской техники общей стоимостью 2,7 миллиарда долларов.

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