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Пленный ВСУ: в батальон «Скала» набирали инвалидов, дезертиров и стариков

Пленный ВСУ: в батальон «Скала» набирали инвалидов, дезертиров и стариков

Пленный военнослужащий 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ «Скала» Василий Иванченко рассказал, что в подразделение забирали больных, инвалидов и стариков, бросая их потом как «пушечное мясо» на передовую.

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