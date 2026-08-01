Пленный ВСУ: в батальон «Скала» набирали инвалидов, дезертиров и стариков

Пленный военнослужащий 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ «Скала» Василий Иванченко рассказал, что в подразделение забирали больных, инвалидов и стариков, бросая их потом как «пушечное мясо» на передовую.
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