Нефть потеряла в цене почти 1% на фоне сильного доллара и неопределенности с поставками Наталья МарковаЦены на нефть упали на 1% на ранних азиатских торгах 3 октября после того, как они снизились до трехнедельного минимума на предыдущей сессии из-за укрепления доллара США, роста доходности американских государственных облигаций и смешанных сигналов по предложению.