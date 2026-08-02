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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Радионова: «Надеюсь, что Малинин оправился после Олимпиады. Мир фигурного катания не хочет терять такого уникального фигуриста»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова  обрадовалась решению американского фигуриста  Ильи Малинина  не брать паузу в карьере.

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