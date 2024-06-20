После последних публикаций Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации г-на Медведева в телеграмм-канале, я написал небольшую статью на эту тему.
Градус заявлений Медведева в картинках
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Похоже это правда.
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18 час.
Андрей ПандовРихтер
Дайте ему кнопку вместо рюмки:)
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18 час.
И
Искандер
Достал Айфончик своей кровожадностью. "Брутальность" этого белобилетника, успешно заменившего учившемуся в штатах сыночку после принятия гиюра явку в военкомат на "частные бизнес-проекты" уже просто смешит.
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18 час.
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