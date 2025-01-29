Осужденному по делу Дугиной обещали две тыс. руб. за поддельный техпаспорт

Осужденному по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной обещали выплатить две тысячи рублей за изготовление поддельных техпаспортов для автомобиля, принадлежащего обвиняемой в преступлении Наталье Вовк из Украины.
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