РИАН: в Хабаровском крае подростки разбили окна на участке для голосования

Неприятный инцидент произошел на одном из участков для голосования в Хабаровском крае. Ночью два подростка из хулиганских побуждений разбили окна в помещении, передает РИА Новости со ссылкой на краевую избирательную комиссию.
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