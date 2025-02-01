Морщины и дряблый вид: что происходит с Кейт Миддлтон после перенесенной химиотерапии

43-летняя Кейт Миддлтон недавно преодолела серьёзный вызов — борьбу с онкологическим заболеванием. Длительное лечение позади, и сейчас принцесса вернулась к своим обязанностям в составе королевской семьи.
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