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Морщины и дряблый вид: что происходит с Кейт Миддлтон после перенесенной химиотерапии

Морщины и дряблый вид: что происходит с Кейт Миддлтон после перенесенной химиотерапии

43-летняя Кейт Миддлтон недавно преодолела серьёзный вызов — борьбу с онкологическим заболеванием. Длительное лечение позади, и сейчас принцесса вернулась к своим обязанностям в составе королевской семьи.

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Игорь Матыс
Как вам не стыдно, суки? А если вас это коснется?
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