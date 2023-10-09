Жители Нижнего Новгорода мечтают работать с Шерлоком Холмсом и Джеком Воробьём

Нижегородцы хотели бы работать с Шерлоком Холмсом и Джеком Воробьем. Именно этих киноперсонажей горожане назвали в качестве своих сослуживцев в опросе, который провел сервис SuperJob по заказу Russia Today.
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