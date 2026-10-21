Почти 5 тысяч жителей Ямала подали заявления на выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 года в региональное отделение Соцфонда России.
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