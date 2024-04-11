В Архангельске вынесли приговор киллеру, орудовавшему в городе в 2003 и 2004 годах

Рассказываем, какой приговор вынес суд киллеру, орудовавшему в Архангельске в 2003 и 2004 годах. 10 апреля 2024 года, в Архангельске был вынесен приговор в отношении второго исполнителя заказных убийств, совершенных в 2003 и 2004 годах.