В Архангельске вынесли приговор киллеру, орудовавшему в городе в 2003 и 2004 годах

Рассказываем, какой приговор вынес суд киллеру, орудовавшему в Архангельске в 2003 и 2004 годах. 10 апреля 2024 года, в Архангельске был вынесен приговор в отношении второго исполнителя заказных убийств, совершенных в 2003 и 2004 годах.
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