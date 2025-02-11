Рязанцы потратили 80,6 млрд рублей на услуги

Ежемесячно жители тратили по 6200 рублей на различные услуги. 40% из них пришлись на оплату ЖКХ, 15% — на телекоммуникацию, 10% — медицина, 9,6% — на бытовые, остальная доля пришлась на различные иные виды услуг.