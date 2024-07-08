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Конате о результатах парламентских выборов во Франции: « ». «Новый народный фронт» получил 182 места в парламенте, партия Ле Пен – 143

Конате о результатах парламентских выборов во Франции: « ». «Новый народный фронт» получил 182 места в парламенте, партия Ле Пен – 143

Защитник сборной Франции и «Ливерпуля» выложили эмодзи в соцсетях: « ». По итогам внеочередных выборов в Национальное собрание первое место заняла коалиция левых «Новый народный фронт», получив 182 места в парламенте, у коалиции Эммануэля Макрона «Вместе!» – 168 мест, у правых во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен – 143 места.

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