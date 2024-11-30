Полиция обнаружила в клубе в Москве оружие и контрабанду в ходе проверки пропаганды ЛГБТ

Полиция и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) во время рейда по проверки пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) нашли оружие и контрабандный алкоголь в одном из клубов Москвы.
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