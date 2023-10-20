В Северном округе стартуют школьные соревнования «Школа безопасности»

Каждую осень в Москве стартуют соревнования Школа безопасности – общественное движение, охватывающее тысячи школьников, основной целью которого является популяризация здорового и безопасного поведения, обучение приемам само- и взаимопомощи, а также умелым действиям в случае чрезвычайной ситуации.
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