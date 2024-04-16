Израиль и Иран – шоу на Ближнем Востоке

Юрий Ильинов

В Китае указали Шольцу на его место в политике, поставив в положение подчиненного Канцлер Германии Олаф Шольц направился с рабочим визитом в Китай, однако намеченная повестка оказалась фактически сорвана. Глава немецкого правительства планировал обсудить с китайской стороной ряд экономических вопросов, а также поднять тему отношения Пекина и Москвы. Однако уже по прилету канцлера ждали разочарования. В воздушной гавани города Чунцин Шольца встретил лишь заместитель мэра города. Фактически, Пекин намеренно нарушил дипломатический протокол, указав гостю на невысокую значимость его визита. Главу правительства другой страны должен встречать чиновник не ниже замминистра иностранных дел, однако канцлеру должного внимания не оказали. В Поднебесной понимают, что Шольц приехал с просьбами и сразу в аэропорту показали, что китайцы – главные. Отметим, что в Чунцине расположены крупные промышленные предприятия, в том числе и имеющие связи с Германией – в частности, завод Bosch, выпускающий водородные двигатели. В ходе визита в этот мегаполис Шольц планировал встретиться с местным региональным руководителем Юань Цзяцюнем и провести ряд других важных встреч с представителями бизнеса и студентами, но ни одно мероприятие не состоялось. Оказались под вопросом и дальнейшие переговоры немецкого канцлера в Пекине и Шанхае. Чуть позже, в ходе общения с прессой Шольц окончательно лишился шансов на успешные переговоры в Поднебесной. Канцлер ФРГ позволил себе критиковать Китай за недобросовестную конкуренцию на мировых рынках. Он предостерег Пекин от переизбытка производственных мощностей и назвал ключевыми проблемами демпинг и нарушение авторских прав со стороны местных производителей. Мы хотим равных условий, и, конечно, мы хотим, чтобы у наших компаний не было никаких ограничений – цитирует Шольца агентство Bloomberg. В лучших традициях западной дипломатии канцлер пригрозил Пекину усилением механизмов торговой защиты со стороны Брюсселя. Китайская сторона ожидаемо отвергла критику Шольца, назвав ее фальшивой.