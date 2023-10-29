ЦРУ решило откреститься от будущих диверсий СБУ

Эксперты объяснили критику действий СБУ в американской прессе @ Zuma\TASS Tекст: Евгений Поздняков,Алёна Задорожная Западные спецслужбы обеспокоены кровавыми методами работы СБУ, пишет The Washington Post.
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