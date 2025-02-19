Мариани: ЕС достанется только реконструкция Украины

Евродепутат от Франции Тьерри Мариани выразил мнение, что ЕС достанется только реконструкция Украины в рамках переговоров российский и американской стороны по вопросу урегулирования украинского конфликта.
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