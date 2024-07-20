Расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили скопление живой силы и боевую технику ВСУ

Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ при выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы и боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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