США аннулировали миллионы долларов помощи Молдове на так называемую "демократию". Между тем, несмотря на сокращение помощи, США начали выкуп земли под новое здание посольства на месте бывшего Республиканского стадиона.
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