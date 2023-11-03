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Sam Bankman-Fried Convicted on All Counts

“Sam Bankman-Fried, the tousle-haired mogul who founded the FTX cryptocurrency exchange, was convicted on Thursday of all seven charges of fraud and conspiracy after a monthlong trial that laid bare the hubris and risk-taking across the crypto industry,” the New York Times reports.

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