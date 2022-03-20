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Сборная Молдовы начала подготовку к матчам с Казахстаном

Сборная Молдовы по футболу начала подготовку к стыковым матчам Лиги наций против Казахстана. На базу национальной команды в Вадул-луй-Водэ уже прибыли игроки, находившиеся внутри страны, продолжают прибывать футболисты, играющие в зарубежных чемпионатах.

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