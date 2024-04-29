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«Барселона» выиграла 5 из 6 последних матчей в Ла Лиге. Единственное поражение – от «Реала»

«Барселона» выиграла 5 из 6 последних матчей в Ла Лиге. Единственное поражение – от «Реала»

Таким образом, команда под руководством Хави выиграла 5 из последних 6 матчей в Ла Лиге.  Единственное поражение на этом отрезке «Барселона» потерпела в класико, проиграв «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:3.

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