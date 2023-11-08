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В Луганске при взрыве автомобиля погиб экс-глава СЦКК ЛНР депутат Михаил Филипоненко

В Луганске при взрыве автомобиля погиб экс-глава СЦКК ЛНР депутат Михаил Филипоненко

В автомобиле Михаила Филипоненко сработало взрывное устройство.В Луганске сообщили о трагической гибели депутата Народного совета ЛНР и экс-начальника управления Народной милиции и СЦКК ЛНР Михаила Филиппоненко.

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