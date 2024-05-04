Силовики устроили облаву на мигрантов в курганских гостиницах и клубах. Видео

В Курганской области представители силовых структур и служб провели рейд среди мигрантов. Проверка проводилась в местах возможных скоплений иностранцев, среди которых гостиницы и клубы, передает пресс-служба УМВД по региону.
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